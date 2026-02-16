[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, Schiavone: “Ripartiti i lavori di rifacimento del manto stradale”

Gia dal mese di Novembre, siamo stati costretti a sospendere i lavori di rifacimento del manto stradale, a causa della pioggia costante che ha colpito il nostro territorio in questo periodo. Condizioni che non consentivano di operare in modo corretto e sicuro.

Mi piace pensare che, se da un lato questo stop ha comportato disagi, dall’altro le piogge hanno contribuito ad attenuare il grave problema della siccità che nei mesi passati ha causato danni importanti ai nostri agricoltori.

Guardiamo ora avanti.

La notizia positiva è che, già da oggi, sono ripartiti i lavori di rifacimento di alcuni tratti stradali, tra cui via Sacco e Vanzetti, via Aversa, via salaria, via Rampa del Torrione e via Canosa.

Nei prossimi giorni sono inoltre programmati ulteriori interventi su arterie principali che attendevano da tempo manutenzione. Sarà cura dell’amministrazione comunale aggiornarvi di volta in volta sulle strade interessate.

Un ringraziamento alla Polizia Locale, impegnata in queste ore affinché i lavori possano svolgersi in totale sicurezza, riducendo al minimo i disagi per cittadini e automobilisti.

Francesco Schiavone