[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, Schiavone annuncia l’approvazione schema di bilancio di previsione

Sono davvero soddisfatto per i lavori svolti questa mattina in giunta, tra i quali la firma della delibera con la quale abbiamo approvato lo schema di bilancio di previsione. Questo traguardo rappresenta un passo fondamentale per garantire una gestione efficace e trasparente delle risorse pubbliche, in linea con gli obiettivi strategici dell’amministrazione.

L’adozione dello schema, nei tempi previsti, testimonia il nostro impegno per uno sviluppo sostenibile e inclusivo della città.

Tocca adesso al consiglio comunale approvare il bilancio di previsione per rendere operative tutte le misure e missioni già previste nel Documento Unico di Programmazione.

L’approvazione definitiva del bilancio di previsione sarà fondamentale, per sbloccare l’utilizzo dei fondi previsti per la manutenzione sia del verde pubblico che delle strade, scuole materne ed elementari, plessi sportivi e una serie di altri servizi indispensabili per la nostra comunità.

Una misura che ritengo necessaria attivare fin da subito, sarò l’aumento dalle 12 alle 18 ore lavorative settimanali degli oltre 70 lavoratori sovrannumerari in forza al comune, misura che consentirà un potenziamento generale dei servizi da rendere ai cittadini e una maggiore dignità lavorativa.

Lo ha scritto su Facebook l’Assessore Francesco Schiavone