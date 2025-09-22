Sport Manfredonia
Manfredonia-Sarnese, info biglietti
Di seguito, i prezzi dei tagliandi per assistere al match Manfredonia-Sarnese in programma Mercoledì 24 Settembre alle ore 16:00.
|SETTORE
|INTERO
|RIDOTTO*
|TRIBUNA CENTRALISSIMA/ ROSSA
|€ 23.00
|TRIBUNA LATERALE/ GLU-GIALLA
|€ 18.00
|€ 15.00
|GRADINATA EST
|€ 12.00
|€ 8.00
|CURVA SUD/ P. COTUGNO
|€ 10.00
|€ 6.00
|CURVA NORD / SETTORE OSPITI
|€ 10.00
|€ 6.00
|UNDER 12 GRATIS
Ai prezzi indicati vanno aggiunti i diritti di prevendita
*RIDOTTO: DONNE, UNDER 14 E OVER 75
MODALITÀ ACCESSO UNDER 12
PRESENTARSI AI VARCHI DI ACCESSO CON DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO E ACCOMPAGNATO DA UN ADULTO IN POSSESSO DI BIGLIETTO
|RIVENDITORI
|TICKETONE (ONLINE CLICCANDO QUI)
|BAR IMPERO (Piazza Marconi 15)
|BOTTEGHINO TRIBUNA VIA S.GIOVANNI BOSCO
(DA LUNEDì 22 A MARTEDì 23, DALLE 17:30 ALLE 19:30)
