Manfredonia rivive la tradizione della sciabica

📍Si è svolta ieri la rievocazione della “sciabica”, storica tecnica di pesca che appartiene alla memoria e all’identità della nostra città.

�Un’iniziativa curata dalla Lega Navale di Manfredonia e dalla Marineria Sipontina, che ha riportato sul nostro litorale gesti, strumenti e atmosfere che hanno segnato per generazioni la vita della comunità.

All’appuntamento erano presenti l’assessore allo Sviluppo Economico Matteo Gentile e la Vice Sindaca Cecilia Simone.

Per l’ass. Gentile, è stato importante sottolineare come la sciabica non sia solo storia, ma anche un patrimonio culturale da preservare e trasformare in valore per il presente: “Il mare continua a essere una risorsa economica e sociale fondamentale. Recuperare queste tradizioni significa rafforzare l’identità della città e ricordare a tutti il ruolo centrale della marineria per lo sviluppo di Manfredonia.”

Inoltre, l’ass.ra Simone ha evidenziato il valore comunitario di questo momento: “La rievocazione ha messo in luce la forza della collaborazione tra istituzioni, associazioni e marineria. È in questi gesti condivisi che la città ritrova le sue radici e costruisce coesione.”

Un ringraziamento alla Lega Navale e alla Marineria Sipontina e alle associazioni di volontariato presenti per aver ridato voce a una tradizione che appartiene a tutti.