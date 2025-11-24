Attualità Manfredonia

Manfredonia, riutilizzo delle acque reflue: via libera al progetto

Comunicato Stampa24 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, riutilizzo delle acque reflue: via libera al progetto

Con la Delibera di Giunta n. 236 del 19 novembre, il Comune ha approvato il progetto per il riutilizzo delle acque reflue dell’impianto di depurazione, finanziato nell’ambito dell’Accordo per la Coesione FSC/POC 2021–2027 per € 6.393.200,00.

🌿 Benefici principali

Riduzione degli scarichi nel torrente Cervaro

Maggiore autonomia irrigua per i comparti agricoli

Miglior equilibrio idrico e ambientale del territorio

🏗️ Cosa prevede l’intervento

Impianto di sollevamento del refluo affinato

Condotta verso la vasca S3 (Monte Aquilone)

Collegamenti agli adduttori irrigui

Nuove apparecchiature di regolazione

Sistema di telecomando e telecontrollo

🌊 Il progetto consentirà di eliminare lo scarico nel torrente Candelaro, con potenziali benefici anche per la riapertura alla balneazione in un tratto di costa oggi interdetto.

Un passo strategico verso una gestione più sostenibile e moderna delle risorse idriche di Manfredonia

Comunicato Stampa24 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©