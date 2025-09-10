Attualità Manfredonia
Manfredonia, ritrovate esche potenzialmente mortali per cani e gatti
Segnalazione. Nell’ aiuola adiacente l’ingresso vecchio del cimitero sono state ritrovate esche potenzialmente mortali per cani e gatti.
Non starò qui a dare istruzioni agli assassini ma i malcapitati cani/gatti muoiono fra atroci dolori per emorragia interna.
L’esca presenta evidenti segni di morsicatura quindi se un vostro cane mostra segni di dolore o malessere, con o senza vomito, portatelo immediatamente dal veterinario.
Non ho prove che si trattasse effettivamente di un esca o qualche animale abbia semplicemente reperito l’oggetto in uno dei numerosi sacchetti di pattume abbandonati ma, vi prego, state attenti agli sintomi dei vostri cani.