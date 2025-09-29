[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, rinviato l’evento “Ladri di carrozzelle for children”

Con rammarico comunichiamo che, a causa delle condizioni meteo incerte e avverse previste per la giornata di domani 30 settembre 2025, l’evento “LADRI DI CARROZZELLE FOR CHILDREN – Uniti dalla musica, dalla fede e dalla speranza” è rinviato a mercoledì 15 ottobre 2025.

La decisione è stata presa con senso di responsabilità, per garantire la sicurezza e la partecipazione serena di tutti: bambini, scuole, associazioni e cittadini coinvolti.

Sarà nostra cura informare tempestivamente tutti i referenti preposti, le scuole e le associazioni partecipanti con tutti gli aggiornamenti e le informazioni utili in vista della nuova data.

Ringraziamo tutti per la comprensione e rinnoviamo il nostro invito a partecipare: la musica, la fede e la speranza ci uniscono, anche sotto cieli più sereni.