Manfredonia, rimosse definitivamente le ecoballe

Con la rimozione definitiva delle ecoballe e la bonifica del sito ex Lido Bagni Romagna, si chiude una triste pagina della storia ambientale del nostro territorio, iniziata nel gennaio 2024 con lo sversamento illecito di tonnellate di rifiuti e aggravata da tentativi incendiari che hanno messo a rischio l’intera area.

Per oltre un anno e mezzo, quel luogo è stato simbolo di degrado e illegalità. Oggi, grazie a un complesso iter fatto di sequestri, caratterizzazioni, autorizzazioni, fondi stanziati e affidamenti mirati, possiamo finalmente restituire alla comunità una porzione importante della Riviera Sud. Un risultato ottenuto con determinazione, nel rispetto delle procedure e lontano dai riflettori.

Mentre qualcuno si limitava a fare polemica o selfie, noi abbiamo scelto di lavorare in silenzio, con serietà e spirito di servizio. È con orgoglio che oggi diciamo di aver rimesso ordine dove c’era abbandono, riportando legalità, sicurezza e decoro in una zona troppo a lungo dimenticata. L’ambiente ha bisogno di fatti, non di passerelle.

Un ringraziamento particolare va all’Ufficio Tecnico del Comune di Manfredonia, all’ingegnere Damiano e al dirigente Lucio Barbaro, che con competenza, impegno e grande senso di responsabilità hanno reso possibile questo risultato.

Si precisa che l’area resta tuttora sotto sequestro, fino al termine delle indagini da parte delle autorità competenti.

Il nostro impegno continua, nel pieno rispetto della legalità e con lo sguardo rivolto alla rinascita.

Lo scrive l’assessora Rita Valentino.