Manfredonia, ridotta la squalifica di De Luca, disponibile per la Fidelis Andria

Nella giornata di ieri, 24 febbraio 2025, la III^ Sezione della Corte Sportiva d’Appello ha accolto il reclamo presentato dal Manfredonia Calcio 1932 per la riduzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Umberto De Luca in relazione alla gara Nocerina Calcio 1910/Manfredonia Calcio 1932 del 09.02.2025.

Pertanto, la sanzione è stata ridotta a 2 giornate effettive di gara ed il calciatore sarà utilizzabile nel prossimo turno in trasferta con la Fidelis Andria.