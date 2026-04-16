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Manfredonia, revocata Scia a stabilimento balneare

Vista la nota prot. n. 27795 del 14/04/2026, acquisita al prot. com.le il 15/04/2026 al n. 22777, con la quale la Prefettura di Foggia ha comunicato, per gli aspetti d’interesse, che, con provvedimento n. 27574 del 13/04/2026, è stata adottata l’informazione antimafia interdittiva nei confronti di una ditta di Manfredonia con attività di stabilimento balneare e annessa attività di somministrazione di alimenti e bevande, in Viale Lungomare del Sole,

il Comune di Manfredonia

revoca le S.C.I.A. del 04/08/2015, assunte al protocollo comunale in pari data al n.27786 e 27785, per

attività di stabilimento balneare e annessa attività di somministrazione di alimenti e bevande, compreso

ogni altra successiva comunicazione relativa a tali attività, in Viale Lungomare del Sole.