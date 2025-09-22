[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, recuperata una cagnolina randagia: “L’abbiamo chiamata Speranza”

Per giorni aveva vagato nei pressi del Rifugio Enpa di Manfredonia, ma ogni tentativo di avvicinarla si trasformava in un inseguimento vano. Terrorizzata, scappava sempre via con la velocità di una lepre. La scorsa settimana, però, la sua fuga è finita: grazie all’intervento congiunto degli operatori dell’Ente Nazionale Protezione Animali, la cagnolina è stata finalmente recuperata.

Le sue condizioni, al momento del salvataggio, sono apparse subito critiche. Malnutrita e provata, necessitava di cure immediate. “Faremo come sempre l’impossibile per rimetterla in sesto”, hanno promesso i volontari, scegliendo per lei un nome che racchiude tutta la fiducia nel suo futuro: Speranza.

A una settimana dal recupero è arrivato un aggiornamento incoraggiante. Speranza è accudita da una Volontaria dell’Enpa di Manfredonia, ha iniziato a prendere confidenza con le persone e soprattutto a ritrovare l’appetito, un segnale importante dopo il lungo periodo di paura e privazioni.

“Siamo in attesa dei risultati dei test ematici – afferma l’Enpa di Manfredonia – ma il quadro complessivo è già migliorato. Tutto sommato sta molto meglio”. Una storia che, da incubo di strada, si sta trasformando in un percorso di rinascita.