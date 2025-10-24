Sport Manfredonia
Manfredonia-Real Normanna: la designazione arbitrale
Sarà il Sig. Andrea Kilian Pina della sezione di Como a dirigere la 9ª giornata di Serie D in programma domenica 26/10/2025 alle ore 14:30 contro la Real Normanna allo stadio Miramare di Manfredonia.
Il direttore di gara sarà affiancato dagli assistenti:
Sig. Alessandro Pascoli della sezione di Macerata e dal Sig. Serafino Marchei della sezione di Ascoli Piceno.
