Sport Manfredonia

Manfredonia-Real Normanna: la designazione arbitrale

Redazione24 Ottobre 2025
arbitro manfredonia
arbitro manfredonia
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia-Real Normanna: la designazione arbitrale

Sarà il Sig. Andrea Kilian Pina della sezione di Como a dirigere la 9ª giornata di Serie D in programma domenica 26/10/2025 alle ore 14:30 contro la Real Normanna allo stadio Miramare di Manfredonia.

Il direttore di gara sarà affiancato dagli assistenti:

Sig. Alessandro Pascoli della sezione di Macerata e dal Sig. Serafino Marchei della sezione di Ascoli Piceno.

Area Comunicazione Manfredonia Calcio 1932 2025/2026

Redazione24 Ottobre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]