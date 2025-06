[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, quattro cuccioli abbandonati in Località Salinetri

Quattro cuccioli di futura taglia medio – grande, appena recuperati in località “Salinetri” in agro di Manfredonia. È da precisare che in tanti anni di attività non avevamo mai neanche sentito nominare una località simile.

I cuccioli sono stati svezzati e poi abbandonati in quella che ormai è diventata una prassi assurda, quella di evitare le sterilizzazioni e fare cucciolate da abbandonare vigliaccamente.

Tanto chi rimette siamo noi, ormai ridotti a un deposito di abbandoni consapevoli.

ENPA MANFREDONIA