Manfredonia, pubblicazione elenco beneficiari “Carta dedicata a te” 2025
Si comunica che è stato trasmesso dall’INPS l’elenco dei soggetti beneficiari della carta in oggetto.
I soggetti interessati sono riportati nell’elenco allegato al presente Avviso, redatto secondo modalità di comunicazione pubblica coerenti con il trattamento dei dati personali in materia di privacy, al fine di permettere la identificazione soltanto da parte del soggetto beneficiario.
Si provvederà alla consegna della lettera di notifica contenente il codice identificativo della carta, a partire dal 03.11.2025, presso l’Ufficio Servizi Sociali, Via San Lorenzo n. 47, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, fino al 14.11.2025. Successivamente a tale data la consegna avverrà secondo le giornate e gli orari di apertura al pubblico.
Nel caso in cui il beneficiario sia impossibilitato al ritiro della comunicazione, il delegato dovrà presentarsi all’ufficio designato, munito di apposita delega e copia del documento di identità del delegante, oltre che del proprio documento di identità.
Comunicazione ai già beneficiari nel 2023 e/o 2024:
I soggetti già titolari della Carta Dedicata a Te anno 2023 e/o 2024 e confermati per il presente anno, riceveranno l’accredito dell’importo direttamente sulla carta. Non sarà necessario recarsi in Ufficio Postale.
In caso di smarrimento della Carta Dedicata a Te, il beneficiario potrà richiedere la sostituzione in Ufficio Postale presentando allo sportello:
- documento di identità in corso di validità;
- Codice Fiscale/Tessera Sanitaria;
- denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.