Manfredonia protagonista de “L’Arca di Noè”

📍La città di Manfredonia sarà protagonista di una puntata speciale de L’Arca di Noè, la nota trasmissione Mediaset dedicata al mondo degli animali, che va in onda ogni Domenica alle 13,40 su Canale 5. Le telecamere del programma ieri hanno fatto tappa nella città per realizzare un servizio che andrà in onda tra circa un mese, offrendo un’importante occasione di visibilità per il territorio.

L’iniziativa, sostenuta dall’amministrazione comunale, rappresenta una vetrina preziosa per Manfredonia, permettendo di valorizzare non solo il patrimonio naturalistico e paesaggistico della zona, ma anche l’impegno locale nella tutela e nel benessere degli animali. Il servizio racconterà storie e progetti legati al mondo animale, con immagini suggestive che metteranno in risalto la bellezza del territorio.