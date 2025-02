[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, proseguono gli interventi per la riqualificazione delle strade

📍L’amministrazione la Marca comunica che continua incessantemente il programma di rifacimento del manto stradale in diverse aree della città. Gli interventi, finalizzati a migliorare la viabilità e la sicurezza stradale, interesseranno numerose arterie cittadine, con particolare attenzione alle zone più soggette a usura e degrado.

“Questo lavoro rappresenta un passo concreto verso una città più sicura e moderna”, ha dichiarato l’Assessore Schiavone. “Siamo consapevoli dei ritardi accumulati negli anni e dei disagi che le condizioni di alcune strade creano ai cittadini e agli automobilisti, e per questo abbiamo pianificato interventi tempestivi, mirati ed efficaci. L’obiettivo è garantire infrastrutture adeguate e un miglioramento della qualità della vita urbana. Per questa ragione oltre ad aver trovato risorse di bilancio per la manutenzione della sede stradale, stiamo sollecitando l’Enel a ripristinare, nel più breve tempo possibile, le strade oggetto dei lavori di potenziamento della rete elettrica da oltre due anni”.

I lavori prevedono il ripristino del manto stradale, la sistemazione della segnaletica orizzontale. Gli interventi di questi giorni interessano le aree di: Parco degli Aranci, Via delle More, Via Canne, Via M.L. King, via Lamarmora, via Don Minzoni, via dei mandorli, Parco dei Cedri e via dei Gelsi.

L’Amministrazione Comunale invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a collaborare per il regolare svolgimento delle operazioni.

Per segnalazioni e aggiornamenti sul cronoprogramma dei lavori, è possibile contattare l’Assessorato alle Opere Pubbliche.