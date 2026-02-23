[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, prosegue il ripristino delle strade interessate dagli scavi della rete elettrica

Stiamo andando avanti con determinazione nel ripristino delle strade precedentemente interessate dagli scavi per il potenziamento della rete elettrica.

In questi giorni gli interventi stanno interessando: Via 1° Maggio, Via Pasubio, Via Cave, il tratto più basso di Via Scaloria, Via San Francesco e Viale dei Cappuccini.

Si tratta di opere necessarie per restituire sicurezza, decoro e migliore percorribilità alle nostre arterie urbane.

Grazie ai cittadini che stanno collaborando rispettando la segnaletica stradale e alla Polizia Locale, che sta garantendo sicurezza nelle aree coinvolte e nella gestione della viabilità alternativa.

I lavori proseguiranno anche la prossima settimana in altre zone importanti della città. Continuiamo a lavorare con serietà e determinazione, perché una città più curata e sicura non si promette: si costruisce, giorno dopo giorno.

Andiamo avanti, insieme.

Lo scrive su Facebook l’Assessore Francesco Schiavone