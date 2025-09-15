Manfredonia, proroga presentazione domanda per contributi a sostegno del canone di locazione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Avviso Pubblico per l’assegnazione di contributi per il sostegno al pagamento del canone di locazione, anno 2024. Proroga presentazione domanda.



In ragione delle esigenze manifestate, si comunica che la scadenza del termine per la presentazione delle domande per la concessione di contributi per il sostegno al pagamento del canone di locazione relativo all’anno 2024, già prevista per il giorno 20 settembre, è prorogata al 30 settembre 2025.

Le domande di partecipazione dovranno essere compilate, pena l’esclusione, solo su modulo online disponibile all’indirizzo: https://bacopa.it/?mod=mnfbonus24, con l’indicazione di tutti i dati richiesti (reddito, estremi del contratto di locazione, canone annuo e quant’altro ivi richiesto) e corredate dalla necessaria documentazione richiesta, entro, e non oltre, le ore 12,00 del 30.09.2025 (termine entro il quale verrà automaticamente chiusa la piattaforma informatica, senza nessuna ulteriore proroga).

Per qualsiasi ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi, sino al 29.09.2025, all’apposito sportello presso l’Ufficio Politiche Abitative – Servizi Sociali, dal lunedì al venerdì, ore 9,00-12,30.



Allegati

Avviso Pubblico