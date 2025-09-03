Attualità Manfredonia

Manfredonia, promemoria avviso: contributi per locazioni a rischio sfratto

Redazione3 Settembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Promemoria Avviso: Contributi per Locazioni a Rischio Sfratto

Il Comune di Manfredonia informa la cittadinanza che è possibile presentare domanda per contributi a sostegno delle locazioni in situazioni di emergenza abitativa.

Requisiti Principali:

  • Residenza nel Comune di Manfredonia.
  • ISEE non superiore a 7.500 €.
  • Patrimonio mobiliare entro i limiti previsti.
  • Contratto di locazione regolare (esclusi immobili A1, A8, A9).
  • Nessuna proprietà immobiliare idonea.

Situazioni di Particolare Criticità:

  • sfratto per morosità (dal 01/01/2023)
  • sgombero
  • trasferimento giudiziale dell’immobile adibito a prima casa (dal 01/01/2023)
  • uscita da percorsi di accoglienza in emergenza con nuova locazione

Scadenze e Modalità di Presentazione:

  • Scadenza: entro le ore 12:00 del 23 settembre 2025.
  • Ritiro moduli: presso i Servizi Sociali (via San Lorenzo n. 47) o l’URP (Piazza del Popolo n. 8).
  • Consegna domanda: a mano presso i Servizi Sociali (via San Lorenzo n. 47) o via PEC all’indirizzo servizisociali@comunemanfredonia.legalmail.it.
Redazione3 Settembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]