Manfredonia, promemoria avviso: contributi per locazioni a rischio sfratto
Il Comune di Manfredonia informa la cittadinanza che è possibile presentare domanda per contributi a sostegno delle locazioni in situazioni di emergenza abitativa.
Requisiti Principali:
- Residenza nel Comune di Manfredonia.
- ISEE non superiore a 7.500 €.
- Patrimonio mobiliare entro i limiti previsti.
- Contratto di locazione regolare (esclusi immobili A1, A8, A9).
- Nessuna proprietà immobiliare idonea.
Situazioni di Particolare Criticità:
- sfratto per morosità (dal 01/01/2023)
- sgombero
- trasferimento giudiziale dell’immobile adibito a prima casa (dal 01/01/2023)
- uscita da percorsi di accoglienza in emergenza con nuova locazione
Scadenze e Modalità di Presentazione:
- Scadenza: entro le ore 12:00 del 23 settembre 2025.
- Ritiro moduli: presso i Servizi Sociali (via San Lorenzo n. 47) o l’URP (Piazza del Popolo n. 8).
- Consegna domanda: a mano presso i Servizi Sociali (via San Lorenzo n. 47) o via PEC all’indirizzo
servizisociali@comunemanfredonia.legalmail.it.