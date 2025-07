[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, prolungati gli orari per la musica nei locali

📍L’Amministrazione Comunale ha adottato un’ordinanza (n.34 del 12 luglio 2025) che stabilisce gli orari consentiti per l’intrattenimento musicale nei locali pubblici della città, in vigore dall’12 luglio al 21 settembre.



L’obiettivo è garantire una convivenza equilibrata tra le esigenze degli operatori turistici e il diritto al riposo dei residenti, tutelando la vivibilità urbana e promuovendo al contempo un’estate dinamica.

L’ordinanza disciplina i seguenti orari per la diffusione sonora:

Dalla domenica al giovedì, la musica dovrà cessare entro le ore 24.00, solo ed esclusivamente per attività di intrattenimento per le quali non è richiesta autorizzazione/SCIA ai sensi dell’art. 68 e 69 del T.U.L.P.S., per tutte le aree residenziali, incluse le frazioni San Salvatore, Tomaiuolo, Borgo Mezzanone, l’area ASI e la zona tra Lungomare del Sole, Siponto e Ippocampo.

Nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre, il venerdì fino alle ore 01.00 e il sabato fino alle ore 02.00 del giorno successivo, alle stesse condizioni sopra indicate.

Date speciali:

o Musica fino alle ore 02.00: 10, 14, 21, 28, 29 e 31 agosto;

o Musica fino alle ore 01.00: 17 e 27 luglio, 7 agosto, 1, 5, 6, 7, 20 e 21 settembre.

Si ribadisce che i locali potranno organizzare attività di piccolo intrattenimento musicale, lasciando immutate le caratteristiche tecniche dell’arredo e degli spazi dedicati al servizio al tavolo, assicurando che non ci sia attività di ballo e dotandosi di preventiva SCIA ex art. 68 T.U.L.P.S, con tutti gli accorgimenti necessari ad evitare eccessivo disturbo alla quiete e al riposo delle persone, mediante livelli di emissioni sonore che non eccedano la normale tollerabilità.

Per quanto riguarda i locali in possesso di licenza di pubblico spettacolo (ex art. 80 T.U.L.P.S.), è consentita la diffusione musicale: