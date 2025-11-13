[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, progetto home care premium 2025-2028 Avviso pubblico per accreditamento operatori professionali. Riapertura termini presentazione domande

Il Coordinamento Istituzionale, in data 17 aprile 2025, ha deliberato la adesione dell’Ambito Territoriale di Manfredonia al Progetto Home Care Premium per il triennio 2025-2028, in prosecuzione delle attività del progetto in questione già svolte per le annualità precedenti, per cui si rende necessario attivare la procedura volta ad individuare i servizi oggetto di prestazioni integrative specificati all’art. 3 dell’Avviso pubblico lettere a), b) , c), d), e), f), g) e h) e comunque nell’auspicio di ulteriori integrazioni rispetto a modalità e servizi da rendere, come appositamente espresso nelle note inviate all’Inps in merito.

L’Inps ha, tra i propri compiti istituzionali, l’erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici iscritti alla Gestione Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali nonché dei loro familiari. L’Istituto destina parte delle risorse della suddetta Gestione a sostegno della non autosufficienza (DM n. 463/1998).

A seguito di Avviso pubblicato il 26.03.2025 l’INPS, in prosecuzione al precedente triennio 2022-2025 individua requisiti e modalità di erogazione della prestazione denominata HCP triennio 2025/2028, secondo le nuove modalità ivi previste.

Detta misura consiste nel riconoscimento da parte del suddetto Istituto di contributi economici – cc.dd. “prestazioni prevalenti” – in favore di soggetti non autosufficienti, anche minori di età, finalizzati al rimborso delle spese sostenute per l’assunzione di un assistente domiciliare, nonché l’erogazione di servizi di assistenza alla persona, cc.dd. “prestazioni integrative”.

Al fine di erogare le prestazioni integrative, l’INPS da svariati anni, si avvale della collaborazione degli Ambiti territoriali Sociali (ATS) di cui all’art. 8, comma 3, lettera a) della legge n.328/2000 che potranno convenzionarsi, come fatto da questo Ambito.

Con riferimento a dette prestazioni, il progetto HCP 2025/2028 presenta, rispetto alle precedenti versioni, alcune novità finalizzate, nell’intento dell’Inps, a snellire le procedure e semplificare la fruizione delle prestazioni da parte dell’utenza.

Allo scopo di garantire la continuità assistenziale, in scadenza al 30 giugno 2025, tutti i beneficiari risultati vincitori del programma HCP 2022, che risultino assegnatari del beneficio alla data della scadenza del precedente triennio (2022-2025), saranno ammessi in via prioritaria al progetto HCP 2025, presentando apposita istanza su piattaforma INPS dal 1° aprile al 30 aprile 2025. Tale istanza potrà essere presentata anche da nuovi soggetti che potranno beneficiare degli interventi previsti nel Bando Home Care 2025-2028.

L’Istituto riconosce ai beneficiari utilmente collocatisi nella graduatoria due tipi di prestazioni: prestazioni prevalenti e prestazioni integrative, di seguito dettagliate.

La prestazione prevalente consiste in un contributo economico, erogato da parte dell’INPS, al beneficiario, a rimborso delle spese sostenute per i costi derivanti dall’assunzione di un assistente domiciliare, in conformità a quanto previsto dall’art. 14 dell’Avviso INPS.

La prestazione integrativa consiste nell’erogazione di servizi, a valere sul bilancio dell’INPS, a soggetti residenti nel territorio di competenza degli Ambiti territoriali sociali che si convenzioneranno con l’Istituto.

L’Ambito Territoriale di Manfredonia si è Convenzionato con la Direzione Regionale INPS su apposita piattaforma informatica e, secondo l’art. 4 comma 1 lettera b) dell’Avviso di Adesione al Progetto Home Care Premium 2025-2028, “deve impegnarsi ad implementare le prestazioni professionali, oltre le tre necessarie per la validità della Convenzione, attraverso la ricerca di figure idonee a soddisfare il fabbisogno del maggior numero possibile di beneficiari”.

Pertanto, l’Ambito Territoriale di Manfredonia ha la possibilità di ampliare il catalogo sia con nuovi operatori per le prestazioni già presenti, in base alle adesioni ricevute nel precedente Avviso Pubblico, sia con le prestazioni integrative, tra quelle previste dal Bando all’art.17 (e sue integrazioni che si specificano in grassetto) per le quali si riceverà adesione, da parte delle corrispondenti figure professionali.

Nella modifica della Convenzione, l’Ambito Territoriale di Manfredonia dovrà inserire i nominativi degli ulteriori operatori professionali individuati e le tariffe da questi proposte.

A tal fine, il Comune di Manfredonia, nella qualità di Comune capofila dell’Ambito Territoriale di Manfredonia

la riapertura dei termini per la candidatura all’Avviso Pubblico del 30 aprile 2025 al fine di accreditare ed alimentare il portale dedicato al Progetto, come richiesto dall’INPS, con le figure professionali di seguito indicate:

servizi professionali domiciliari finalizzati a migliorare l’autonomia personale nelle attività di vita quotidiana, effettuati da terapista occupazionale; servizi professionali di terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; servizi professionali di psicologia e psicoterapia; servizi professionali di fisioterapia; servizi professionali di logopedia; servizi professionali di biologia nutrizionale e di dietistica; servizi specialistici finalizzati al potenziamento e alla crescita delle capacità relazionali ed emotive di minori affetti da autismo, effettuati dall’educatore professionale sociosanitario o dall’educatore professionale socio pedagogico; servizi professionali di infermieristica; servizi professionali di cura e di assistenza alle persone in condizione di disabilità, finalizzati a soddisfarne i bisogni primari e favorirne il benessere e l’autonomia, effettuati da operatore sociosanitario (OSS) e da operatore socioassistenziale (OSA).

È escluso l’intervento di natura professionale medica.

Per i servizi professionali indicati, è necessaria l’iscrizione da parte del professionista al rispettivo Albo professionale di appartenenza, ad eccezione delle prestazioni effettuate da operatore sociosanitario (OSS) e da operatore socioassistenziale (OSA) per le quali è necessario il possesso dell’attestazione della relativa qualifica professionale. Inoltre, il professionista, al momento della candidatura, deve essere in possesso di partita iva oppure essere dipendente di studi associati o società, pena l’esclusione.

OGGETTO DELL’AVVISO

L’Avviso ha per oggetto la manifestazione di interesse per l’accreditamento delle citate figure professionali interessate a fornire agli aventi diritto le prestazioni integrative inserite nel progetto Home Care Premium 2025-2028.

FINALITA’ DELL’ACCREDITAMENTO

Il beneficiario, consultato l’elenco dei professionisti/lavoratori accreditatisi con l’Ambito Territoriale, potrà usufruire dei servizi professionali indicati nel presente avviso; Il beneficiario potrà contattare uno dei professionisti o dei lavoratori che risulteranno visibili in procedura per ciascun Ambito territoriale e fissare direttamente un appuntamento, inserito dal professionista/lavoratore stesso sulla sua area riservata; Le prestazioni potranno essere rese entro il budget fissato dall’operatore sociosanitario dell’INPS; Le prestazioni professionali rese saranno rimborsate, alle tariffe proposte dallo stesso ed accettate dall’INPS, al professionista/lavoratore, con cadenza mensile, sulla base delle fatture inserite in procedura dallo stesso o diversamente se dipendenti di studi associati o società, e convalidate dall’utente, a conferma dell’avvenuta erogazione della prestazione.

REQUISTI PER L’ACCREDITAMENTO

Iscrizione per ciascuna tipologia di professionista al rispettivo Albo professionale di appartenenza. Ciascun professionista/lavoratore dovrà fornire:

Titolo di studio;

Curriculum Vitae;

Documento di riconoscimento;

Eventuali attestazioni;

Dati partita IVA, se posseduta;

Contratto di lavoro, se dipendenti di studi associati o società;

Proprio tariffario in relazione alle rispettive tariffe regionali. Le tariffe proposte saranno assoggettate all’approvazione della Direzione centrale Credito Welfare e Strutture sociali dell’INPS, alla quale spetta la verifica di congruità.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I professionisti/lavoratori richiedono l’accreditamento con apposita istanza, da compilare rigorosamente in ogni sua parte, come da modello allegato.

La presentazione delle istanze è fissata dal 17/11/2025 esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: ufficiodipiano@comunemanfredonia.legalmail.it.

I professionisti ritenuti idonei saranno inseriti sul Portale dedicato e avvisati a mezzo posta certificata.

FACOLTA’ DI CONTROLLO E SUPPORTO DEL COMUNE CAPOFILA

Il Comune Capofila ha il compito, anche a mezzo del soggetto esterno incaricato, per come richiesto dall’INPS, di:

Verificare l’iscrizione dei professionisti agli Albi professionali relativi alle professioni sanitarie indicate all’art.3 comma 1 dell’Avviso Home Care Premium 2025-2028; Supportare i beneficiari anche attraverso la messa a disposizione di una postazione informatica, in tutte le fasi necessarie all’attivazione ed erogazione della prestazione integrativa, ad esempio nelle attività di ricerca dei professionisti, della gestione degli appuntamenti e delle operazioni di conferma dell’avvenuta prestazione;

Inoltre, ai fini del convenzionamento con l’Istituto, l’Ambito dovrà inserire entro il 9 giugno 2025 le prestazioni professionali afferenti i relativi professionisti/lavoratori accreditatisi.

RISERVA DI ULTERIORI CRITERI E CONDIZIONI

Si fa riserva di integrare la seguente procedura ed i contenuti del presente avviso, qualora l’INPS apporti ulteriori modifiche all’Avviso di Adesione al Progetto ed al Bando Home Care premium 2025-2028.

INFORMATIVA Al SENSI DEL D.LGS. 30.06.2003 N° 196

I dati, dei quali il Comune entrerà in possesso a seguito del presente Avviso, saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Il titolare dei dati è il Comune di Manfredonia.

I dati forniti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati, secondo le norme di legge o di regolamento, quando la comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ed in particolare per l’attuazione degli interventi previsti dal presente Avviso.



Allegati

Domanda di partecipazione