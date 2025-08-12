Eventi ManfredoniaFede e religione
Manfredonia, Processione in onore di Santa Maria Regina a Siponto
Il giorno 22 agosto si terrà la Processione in onore di Santa Maria Regina a Siponto.
La Processione partirà dalle ore 19.30 dalla Chiesa sita in Piazza Santa Maria Regina e seguirà il seguente percorso
Viale Console Claudio; Viale dei Pini; Viale Stella Maris; Viale dei Cedri; Viale delle Palme; Via degli Eucalipti; Piazza Santa Maria di Siponto.