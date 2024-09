Manfredonia, primi tre punti d’oro. Battuto il Fasano

In un Miramare vestito a festa per il ritorno della piena agibilità dello stadio e per la presenza dei fratelli fasanesi, il Manfredonia conquista i primi tre punti del campionato grazie ad una rete di Porzio al 13’.

Termina 1-0 una gara ricca di agonismo e qualche buona giocata.

Nei biancocelesti ottima risposta del pacchetto difensivo con un Sapri sempre attento e grande sacrificio del duo Calemme-Carbonaro.