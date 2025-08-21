Sport Manfredonia
Manfredonia, preso un giovane difensore
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Manfredonia, preso un giovane difensore
Il Manfredonia Calcio 1932 è lieto di annunciare l’arrivo di Angelo Santonastaso, difensore classe 2008.
Mancino naturale, il giovane Santonastaso ricopre il ruolo di braccetto di sinistra. Cresciuto nel vivaio del Napoli, ha poi maturato esperienza con la Virtus Entella per due stagioni, prima di approdare in Primavera 3 con il Potenza nell’ultima annata.