Manfredonia, preso un giovane difensore

Redazione21 Agosto 2025
Il Manfredonia Calcio 1932 è lieto di annunciare l’arrivo di Angelo Santonastaso, difensore classe 2008.

Mancino naturale, il giovane Santonastaso ricopre il ruolo di braccetto di sinistra. Cresciuto nel vivaio del Napoli, ha poi maturato esperienza con la Virtus Entella per due stagioni, prima di approdare in Primavera 3 con il Potenza nell’ultima annata.

