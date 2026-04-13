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Manfredonia, presentato il calendario degli eventi velistici

Ieri sera abbiamo avuto il piacere di presentare il calendario dei grandi appuntamenti velistici promossi dal Gargano Sailing Club.

Un momento intenso, partecipato, che racconta una visione chiara: valorizzare il nostro mare e rendere Manfredonia sempre più punto di riferimento per lo sport velico nazionale.

Gli eventi in programma consentiranno di destagionalizzare i flussi turistici, tra loro spiccano appuntamenti di assoluto rilievo:

• i Campionati Italiani Giovanili delle Classi in Doppio (Manfredonia, 5-10 settembre)

• il Trofeo Open ILCA Italia (Manfredonia, 30 ottobre-1 novembre)

La presentazione è stata guidata da Raffaele Di Sabato, anima instancabile di questo progetto, accompagnata dalle parole della Presidente del Club Ilenia Clemente, che ha evidenziato con orgoglio il percorso costruito e le opportunità che queste iniziative offriranno all’intero territorio, mentre in chiusura il Presidente dell’VIII Zona FIV Alberto La Tegola ha sottolineato le motivazioni che hanno portato alla scelta di Manfredonia per ospitare eventi di così alto livello.

Come amministrazione, abbiamo ribadito il nostro pieno sostegno a un progetto che unisce sport, turismo e promozione del territorio, contribuendo a portare il nome della nostra città sempre più lontano.

Manfredonia continua a navigare verso nuove opportunità. E questa è una rotta che vogliamo percorrere insieme.

Francesco Schiavone – Assessore Comune di Manfredonia