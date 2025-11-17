Sport Manfredonia

Manfredonia, polemiche per il rigore negato ad Urain: “Come si fa?”. Il video

Redazione17 Novembre 2025
Rigore Urain
Fa discutere l’episodio che, sul finire della prima frazione di Gravina-Manfredonia, ha visto l’arbitro Gaetano Alessio Bonasera della sezione di Enna negare un evidente rigore ai sipontini, pur a due passi dall’azione.

Dal video di Antenna Sud si vede un calciatore di casa ostacolare visibilmente Urain lanciato a rete.

