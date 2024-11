Manfredonia piange una nuova vittima della strada

Aveva solo 34 anni, e si era alzato al mattino presto per andare al lavoro: è la nuova vittima della strada di Capitanata, la seconda, in poche settimane, di Manfredonia.

Morire per andare al lavoro, inaccettabile.

L’uomo era alla guida di un’automobile quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un mezzo pesante. Per il 34enne di Manfredonia non c’è stato nulla da fare.