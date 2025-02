[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, periferie usate come discariche a cielo aperto: necessario intervenire, no far finta di niente

L’abbandono dei rifiuti da parte degli incivili è un fenomeno che non si riesce ad arrestare e nemmeno le foto e le denunce pubblicate sui social riescono a scuotere le coscienze di certi individui.

C’è la necessità aggiunge Manzella, di intervenire per evitare un ulteriore inquinamento ambientale, visto che le zone prescelte dove abbandonare rifiuti di ogni genere, sono ormai diventate, uliveti, piantagioni di fico d’india e aree verdi incontaminate.

Colpite soprattutto, sono tutte le periferie della città, dove si può trovare di tutto: dal mobilio, rifiuti edili, pneumatici, elettrodomestici e tanta monnezza. In Via Gabriele d’Annunzio, ad esempio, è quasi sistematico lo smaltimento illegale di rifiuti, perpetrato da gentaglia, che dimostra un’inciviltà disarmante, a sfregio dell’ambiente e della collettività.

“In alcuni casi, il proprietario del terreno, potrebbe avere corresponsabilità con l’abbandono dei rifiuti, perché non essendo recintato dà l’occasione di creare una discarica abusiva. Gli operatori ecologici poi, non sono autorizzati a fare rimozioni nelle proprietà private, ma dovrebbero segnalarla alla Polizia Locale, che a loro volta sanzioneranno il proprietario con l’obbligo di rimozione”.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane