Manfredonia, pedone investito: il gesto di Raffaele che ha colpito e commosso tutti

Davanti al negozio “Gusto e Simpatia” in via Scaloria a Manfredonia si è verificato un episodio che merita di essere raccontato, non solo per la cronaca, ma per il grande gesto di umanità compiuto da Raffaele.

Il titolare, Francesco, ha voluto rendere pubblico il suo elogio:

“A nome mio e dei miei clienti vogliamo ringraziare questo ragazzo di nome Esposto Raffaele per la prontezza e la capacità di aver soccorso un signore investito davanti al mio negozio. A Manfredonia ci vorrebbero più persone come lui, pronte ad aiutare con umiltà… un ragazzo dal cuore d’oro.”

Francesco racconta di essere stato al bancone quando un forte rumore e le urla dalla strada hanno attirato la sua attenzione. Uscito fuori, ha visto Raffaele intervenire con calma e competenza, praticando manovre di primo soccorso all’anziano investito, mentre l’investitore si era allontanato.

Poco dopo è giunto sul posto il 118, che ha preso in carico l’uomo ferito.

Un episodio che ricorda quanto sia importante la solidarietà civica e che a Manfredonia ci sono ancora giovani pronti a mettersi al servizio degli altri, senza cercare riconoscimenti ma solo per puro senso di umanità.

Antonio Beverelli