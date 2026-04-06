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Manfredonia ospita la 4ª edizione delle Olimpiadi di Primo Soccorso 2026: studenti protagonisti della cultura del soccorso

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Manfredonia organizza per domenica 19 aprile 2026 la 4ª edizione delle Olimpiadi di Primo Soccorso, un’importante iniziativa dedicata alla formazione dei giovani, alla diffusione della cultura del primo soccorso ed alla promozione dei valori del volontariato, della solidarietà e della prevenzione.

L’evento vedrà protagonisti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Puglia, che si confronteranno in realistiche simulazioni di emergenza e prove pratiche di intervento sanitario, mettendo alla prova competenze, capacità operative e spirito di squadra.

La manifestazione rappresenta un significativo momento educativo e di sensibilizzazione sui temi della sicurezza, dell’educazione sanitaria e della tutela della vita umana, valori fondamentali promossi dalla Croce Rossa Italiana nel pieno rispetto dei Sette Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa: Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità e Universalità.

La giornata si svolgerà nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo e nel cuore del centro storico di Manfredonia, che per l’occasione diventerà un vero e proprio villaggio della prevenzione e del soccorso, aperto anche alla cittadinanza.

Programma della giornata

📍 Manfredonia – Piazza del Popolo

📅 Domenica 19 aprile 2026

Ore 09:00 – Cerimonia di inaugurazione

Ore 09:30 – Inizio delle gare

Ore 13:30 – Pausa pranzo

Ore 14:30 – Ripresa delle attività

Ore 17:30 – Conclusione delle gare

Ore 18:00 – Cerimonia di premiazione

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno della Croce Rossa Italiana nella promozione della cultura del soccorso tra i giovani, con l’obiettivo di formare cittadini più consapevoli, preparati e sensibili ai temi della salute, della prevenzione e dell’assistenza.

L’evento rappresenterà anche un importante momento di confronto tra i Comitati CRI della Regione Puglia e le diverse componenti dell’Associazione, rafforzando la collaborazione territoriale e la condivisione di buone pratiche a supporto della comunità.

La cittadinanza è invitata a partecipare per condividere una giornata all’insegna dell’impegno civile, della formazione e dei valori umanitari.

Importante: la locandina allegata al presente comunicato stampa è attualmente in fase di aggiornamento, in quanto nuovi sponsor si stanno aggiungendo quotidianamente. La versione definitiva sarà condivisa nei prossimi giorni.

Per informazioni:

Croce Rossa Italiana – Comitato di Manfredonia

Via Maddalena 136 – Manfredonia

Email: manfredonia@cri.it