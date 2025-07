Manfredonia ospita IWASI 2025, un importante workshop internazionle su sistemi ed interfacce applicate alla medicina. Oggi e domani al Regio Hotel

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’IEEE International Workshop on Advances in Sensors and Interfaces (IWASI) è un importante workshop biennale su sensori e interfacce che da 20 anni presenta innovazioni e soluzioni innovative nei campi del software, dell’architettura, della progettazione, della produzione e dei materiali per sensori e circuiti integrati.

Il decimo IEEE International Workshop on Advances in Sensors and Interfaces si concentra su modellazione, analisi, progettazione e sviluppo di sistemi ciberfisici embedded, sensori e attuatori per applicazioni di medicina personalizzata e assistenza sanitaria, apprendimento automatico per sistemi embedded a basso consumo e applicazioni di rilevamento intelligente, fisica delle alte energie, rilevamento chimico, sensori e interfacce autonomi, progettazione congiunta di hardware e software per sicurezza e crittografia, sicurezza informatica, guida autonoma e sicurezza per aerei e treni. Grandi temi affrontati ed un fitto programma, eccolo.

L’evento tra i vari partner è sponsor può vantare anche il Politecnico di Bari. L’evento riservato solo agli operatori si svolge il 3 e 4 Luglio a Manfredonia presso il Regio Hotel Manfredi