Manfredonia, ordinanza di modifica della viabilità per la Festa Patronale

Si informa la cittadinanza che, in occasione dei solenni festeggiamenti in onore di Maria SS. di Siponto, è stata emanata un’ordinanza relativa alla viabilità. Le modifiche sono in vigore dal 28 agosto al 1° settembre 2025.

Disposizioni Generali (28 agosto – 1° settembre)

È istituito il divieto di transito, di fermata e di sosta, con rimozione forzata, per tutte le categorie di veicoli nelle seguenti aree:

– Piazza Papa Giovanni XXIII�

– Via Arcivescovado�

– Via Campanile�

– Corso Roma, nel tratto compreso tra Via S. Chiara e Ospedale Orsini �

– Via S. Lorenzo, nei tratti compresi tra Via S. Chiara e Via Arcivescovado, e tra Via Campanile e Via Ospedale Orsini �

Gli orari di validità di tali divieti sono i seguenti:

– 28, 29 agosto e 1° settembre: dalle ore 18:00 alle 24:00, e comunque fino al termine delle manifestazioni.�

– 30 agosto: dalle ore 9:00 alle 13:00 (per la Solenne Messa Pontificale) e dalle ore 18:00 alle 24:00, e comunque fino al termine delle manifestazioni.�

– 31 agosto: dalle ore 14:00 alle 24:00, e comunque fino al termine delle manifestazioni.��

Inoltre, il giorno 29 agosto, dalle ore 17:00 alle 24:00, è vietata la fermata e la sosta, con rimozione forzata, in Piazzale Ferri, lato spiaggia.

Processioni

– Processione di Maria SS. di Siponto (31 agosto): Dalle ore 14:00 e sino alla conclusione della processione, è istituito il divieto di transito, di fermata e di sosta, con rimozione forzata, su tutto il percorso. L’itinerario è il seguente: C.so Roma (tratto tra Via S. Chiara e Via Campanile), Via Arcivescovado, Corso Manfredi, P.zza Marconi, Viale Aldo Moro, Via E. Tulliano, Via della Croce, Via di Porta Pugliese, Via G. Palatella, Via delle Antiche Mura, Via Magazzini, Via Isonzo, Via G. Matteotti, Viale Beccarini, Via San Giovanni Bosco, Via Campanile, Piazza Giovanni XXIII.��- Processione di S. Andrea Apostolo (1° settembre): Dalle ore 15:00 alle 21:00, sono sospese la circolazione e la sosta, con rimozione forzata, nelle seguenti vie e piazze: Viale Kennedy (Chiesa di Sant’Andrea e ingresso Molo di Ponente), Viale Miramare (tratto tra Piazzale S. Ferri e Via dell’Arcangelo), Via dell’Arcangelo, Corso Manfredi, Piazza Marconi.�

Fuochi Pirotecnici

– 30 agosto (Scogliera Acqua di Cristo): Dalle ore 19:00 a fine spettacolo, è vietata la fermata e la sosta in Viale Miramare (tratto tra Via Dante Alighieri e Via Alcide De Gasperi), Via Palmiro Togliatti e Via A. De Gasperi. Sarà inoltre vietata la circolazione veicolare in Viale Miramare (tratto tra Via Dante Alighieri e Via Alcide De Gasperi) e in Piazzale Alessandro Galli, interdetto anche ai pedoni.��- 31 agosto (Spiaggia Castello): Dalle ore 20:00 a fine spettacolo, è vietata la circolazione di tutti i veicoli in Lungomare Nazario Sauro/Piazzale Ferri e in Viale Miramare (tratto tra Via A. Volta e Via del Porto). Sarà vietata la sosta e la fermata in Lungomare Nazario Sauro, nel tratto antistante Piazzale Ferri, Viale Miramare (tratto tra Piazzale Ferri e Via dell’Arcangelo) e Via dell’Arcangelo (tratto tra Corso Roma e Viale Miramare).��- 1° settembre (Lungomare del Sole): Dalle ore 22:00 a fine spettacolo, è vietata la circolazione in Viale Kennedy (dall’ingresso del Molo di Ponente a Lungomare del Sole) e in Lungomare del Sole (tratto tra Viale Kennedy e Via Giulio III).�

Luna Park

Dal 28 agosto all’1° settembre, dalle ore 18:00 alle 2:00, è sospesa la circolazione ed è vietata la sosta e la fermata nel tratto di strada ex SP 57, compreso tra Viale Padre Pio e il Km 1,00.

Ci scusiamo per gli eventuali disagi arrecati da queste modifiche alla viabilità. Tali provvedimenti si rendono necessari per garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni religiose e civili in onore di Maria SS. di Siponto, tutelando la pubblica incolumità e la sicurezza di tutti i partecipanti.