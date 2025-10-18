Attualità Manfredonia

Manfredonia, nuovo rinvio dell’evento dedicato a Enrico Berlinguer

Comunicato Stampa18 Ottobre 2025
Causa sopraggiunti impedimenti personali delle sorelle Laura e Bianca Berlinguer, l’evento previsto per oggi è rinviato a data da destinarsi.

Sarà nostra cura comunicare al più presto la nuova data dell’iniziativa, che manterrà immutato lo spirito e il valore del ricordo dedicato a Enrico Berlinguer.

Ringraziamo tutti per la comprensione e per l’attenzione che in tanti hanno voluto dimostrare a questo importante momento di memoria collettiva

