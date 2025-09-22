[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, nuovo istruttore amministrativo in servizio



📍Da oggi ha preso servizio presso il Settore Personale la Dott.ssa Sabrina Caterino, giovane e motivata professionista, una dei tre Istruttori Amministrativi selezionati nei mesi scorsi tramite le procedure di mobilità volontaria svoltesi attraverso il portale nazionale InPA.

🤝Con il suo ingresso, si rafforza il lavoro degli uffici comunali, con l’obiettivo di offrire servizi più veloci e più efficienti ai cittadini.

💬In qualità di Assessore al personale sono felice di accogliere una nuova risorsa nel Settore Personale. La sua presenza permetterà di ridurre i tempi di lavorazione delle pratiche e di supportare al meglio tutti i dipendenti comunali. È un investimento sul buon funzionamento della macchina amministrativa

Lo comunica l’assessore Sara Delle Rose