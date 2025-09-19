Manfredonia, nuovo intervento di disinfestazione adulticida: questa volta interessato il centro abitato
ASE S.p.A. e il Comune di Manfredonia – Assessorato alla Sostenibilità, Qualità della Vita e Comunità Energetiche informano la cittadinanza che saranno effettuati gli INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE NOTTURNA (West Nile) secondo il seguente calendario:
Nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 settembre dalle ore 00:01 alle ore 06:00.
Zona Monticchio – Centro
da inizio abitato lato est fino a via Arcivescovado Scaloria inclusa – attesta viale Padre Pio – comprende zone C/8, C/9, C/10, C/11.
Nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 settembre dalle ore 00:01 alle ore 06:00.
Zona Centro – Stazione
da via Arcivescovado – Scaloria attestante fino a via E. Giustino inclusa – comprende via delle Margherite – cooperative Algesiro – Gozzini.
Zona Porta Foggia
da via E. Giustino attestante a fine abitato lato ovest – comprende zona 167 – zone C/12, C/13.
Nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 settembre dalle ore 00:01 alle ore 06:00.
Secondo piano di zona – D32 Comparti e Case Sparse.
——-
Il servizio sarà effettuato dalla ditta Urbano Chimica srl di San Giovanni Rotondo (FG).
Il Direttore Tecnico del Servizio è la Dott.ssa Sara Palumbo.
Numero Centro Antiveleni: 800.183459.
In caso di condizioni meteo avverse, il servizio potrà essere rinviato.
Per ulteriori informazioni:
Numero verde ASE: 800.724590 (lun–ven 09:00 – 18:00 | sab 09:00–13:00)
Si ringrazia la cittadinanza per la collaborazione