Manfredonia, nuovo asilo nido grazie ai fondi PNRR

Un nuovo asilo nido sorgerà a Manfredonia grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il progetto, i cui lavori sono già iniziati nel Secondo Piano di Zona, punta a potenziare i servizi per la prima infanzia, offrendo alle famiglie un ambiente moderno, sicuro e stimolante per la crescita dei più piccoli.

L’iter procedurale è iniziato con deliberazione della dott.ssa Grandolfo che ringraziamo insieme a tutta la tecnostruttura del comune. L’allora Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 63 del 27/05/2024, ha determinato di aderire alla procedura per confermare il finanziamento in risposta all’Avviso pubblico prot. n. 68047 del 15 maggio 2024 per il finanziamento di 2 asili nido, nonché per la candidatura di nuovi progetti da finanziare nell’ambito del PNRR.

La nuova struttura sarà dotata di spazi adeguati alle esigenze dei bambini, con aule luminose, aree gioco e servizi educativi innovativi, garantendo standard elevati di qualità e sicurezza.

È un passo importante per la nostra comunità perché risponde concretamente alle esigenze delle famiglie e rafforza i servizi educativi sul territorio. Il nuovo asilo nido rappresenta un segnale concreto dell’impegno dell’amministrazione comunale nel promuovere politiche sociali ed educative di qualità per il territorio.

Lo ha scritto su Facebook l’Assessore Francesco Schiavone