Redazione3 Dicembre 2025
Manfredonia, nuovo allarme furti in appartamenti

Prosegue l’allarme furti in appartamenti a Manfredonia.

Dopo l’episodio del furto in un’auto martedì, questa volta è capitato in zona Parchi a Manfredonia dove i ladri sono saliti al primo piano da un manufatto presente nel giardino al piano terra.

Con un piede di porco hanno aperto l’infisso della cucina e si sono intrufolati in casa.

I fatti sono avvenuti di pomeriggio.

