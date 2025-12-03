Attualità Manfredonia
Manfredonia, nuovo allarme furti in appartamenti
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Manfredonia, nuovo allarme furti in appartamenti
Prosegue l’allarme furti in appartamenti a Manfredonia.
Dopo l’episodio del furto in un’auto martedì, questa volta è capitato in zona Parchi a Manfredonia dove i ladri sono saliti al primo piano da un manufatto presente nel giardino al piano terra.
Con un piede di porco hanno aperto l’infisso della cucina e si sono intrufolati in casa.
I fatti sono avvenuti di pomeriggio.