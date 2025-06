Manfredonia, nuovi orari di apertura dell’Ufficio Tributi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

IL SINDACO

Visto l’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Sindaco il compito di coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici del territorio al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti; Richiamati:

l’art. 22, commi da 1 a 5, della Legge n. 724 del 23.12.1994 che ha ridefinito la materia dell’orario di servizio e dell’orario di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni con l’obiettivo di rendere le attività delle stesse funzionali alle esigenze degli utenti;

l’art. 2, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 che indica, tra i criteri generali di organizzazione di ciascun Ente, l’armonizzazione degli orari di apertura degli Uffici con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche nei paesi dell’Unione Europea;

Visto l’art. 17 del CCNL Regioni/Enti Locali del 06.07.1995 il quale stabilisce che l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico, che è determinato sulla base dell’ottimizzazione delle risorse umane, del miglioramento della qualità della prestazione e teso ad un ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 70 del 02/04/2025 ad oggetto:” Nuove misure organizzative Servizio Entrate-Atto di indirizzo”;

Che con la sopracitata deliberazione è stato precisato che, ai sensi dell’art. 50 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, il Sindaco avrebbe provveduto ad adottare un nuovo orario di apertura al pubblico del Servizio Entrate con nuove misure organizzative tese ad armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti; Considerato che le pubbliche amministrazioni, mediante la progressiva informatizzazione dei propri servizi, sono in grado di offrire un accesso alle informazioni anche al di fuori degli orari di apertura al pubblico e che, grazie alla semplificazione delle procedure, possono garantire agli utenti tempi di attesa più contenuti e modalità di accesso ai servizi più snelle ed efficaci;

Effettuata, pertanto, una ricognizione generale delle modalità di accesso dell’utenza al Servizio Entrate e valutata l’opportunità di procedere a una riorganizzazione dell’orario di apertura al pubblico, al fine di assicurare una migliore funzionalità del Servizio e garantire, al contempo, un’efficace risposta alle necessità dei contribuenti;

Ritenuto opportuno adeguare l’articolazione dell’orario di apertura al pubblico del Servizio Entrate, armonizzando l’erogazione dei servizi con le esigenze dell’utenza e nel rispetto dei carichi di lavoro del personale, con decorrenza dal 19.06.2025, secondo la seguente articolazione:

Lunedì : chiusura al pubblico

Martedì: apertura al pubblico dalle ore 10:00 alle ore 12:00

Mercoledì: chiusura al pubblico con accesso consentito solo su appuntamento , da prenotare tramite il sito web, a partire dall’entrata in funzione del servizio

Giovedì: apertura al pubblico dalle ore 10:00 alle ore 12:00

Venerdì: apertura al pubblico dalle ore 10:00 alle ore 12:00



Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G. C. n. 124 del 06/03/2008 e successive di modifica; Sentito, in merito il Dirigente competente

DECRETA

1. di definire l’orario di apertura al pubblico del Servizio Entrate con decorrenza dal 19.06.2025, secondo la seguente articolazione:

2. di precisare che gli orari e le modalità di ricevimento del pubblico potranno subire variazioni a seguito di eventuali necessità sopravvenute;

3. di demandare al Dirigente competente di provvedere, ove necessario, con ogni ulteriore atto di natura organizzativa e gestionale connesso con il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001;

4. di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante affissione all’Albo Pretorio comunale, all’ingresso degli Uffici e mediante avviso sul sito web comunale.