Manfredonia, nuove deleghe attribuite all’assessora Valentino

Il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, ha decretato di conferire all’Assessora Mariarita VALENTINO, le deleghe in materia di ASE s.p.a. e BONIFICHE, in aggiunta a quelle già conferite con il sopra citato decreto sindacale n. 7 del 22.07.2024 in materia di SOSTENIBILITÀ, QUALITÀ DELLA VITA E COMUNITÀ ENERGETICHE (Piano energetico comunale e risparmio energetico – Energie rinnovabili – Controllo della qualità dell’aria, della vita e delle acque – Contrasto allo smaltimento irregolare dei rifiuti – Autorizzazioni ambientali e paesaggistiche – Vigilanza sull’inquinamento acustico, luminoso e da sorgenti elettromagnetiche – Sensibilizzazione alla raccolta differenziata).