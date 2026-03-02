Manfredonia, nuove aree e nuove tariffe per il parcheggio a pagamento
Manfredonia, nuove aree e nuove tariffe per il parcheggio a pagamento
La Giunta Comunale con la delibera del 27/02/2026 ha rivisto le tariffe e le aree destinate alle cosiddette strisce blu.
In sostanza è stata elaborata, di concerto con la ditta appaltatrice una nuova proposta grafica relativa alle aree da destinare alla sosta a pagamento che presentano il medesimo numero di posteggi previsto in contratto con una diversa distribuzione della dotazione di posti al fine di poter ottenere un riequilibrio del piano economico e finanziario.
Non solo, ecco le novità:
- Abbonamento ordinario mensile senza limiti di zona: 60€
- Abbonamento ordinario mensile per zona (lavoratori, professionisti o attività commerciali): 35 €
- Abbonamento annuale agevolato residenti nella specifica zona di residenza:
50€ (entro il limite di n. 400 per la zona urbanistica “A” -centro storico- e n. 400 per la zona urbanistica “B” – centro urbano-);
Si istituiscono i seguenti stalli rosa previsti esclusivamente per le donne in stato di gravidanza: n. 1 in piazza Papa Giovanni XXIII nei pressi della farmacia; n. 1 in via Antiche Mura nei pressi farmacia; n. 1 in viale Beccarini nei pressi della farmacia, n. 1 in viale Aldo Moro nei pressi della farmacia, n. 1 via Barletta nei pressi del poliambulatorio e n. 1 nei pressi dell’ingresso ospedaliero del pronto soccorso;
- Si istituiscono i GREEN PASS (nel numero max di 100 abbonamenti) – al costo annuo di 200,00 €. – Possono richiedere il green pass e parcheggiare senza limiti di zona, i soli possessori di auto a sola propulsione elettrica previa presentazione di istanza corredata del titolo di proprietà dell’auto. Il green pass è legato all’auto per cui l’utilizzo su diverso mezzo farà scattare automaticamente la sanziona massima per truffa, l’annullamento del Pass e la rimozione forzata del mezzo;
- Tariffa mercati e cimitero: è prevista l’applicazione di una tariffa oraria ridotta pari a €. 0,50 all’ora per le aree di sosta delle strade a servizio dell’area mercatale “Scaloria”, dell’area del mercato giornaliero Santa Restituta (con ingresso da via Barletta) e del Cimitero (viale Cimitero e parcheggio attiguo)
- Autoveicoli al servizio dei medici in visita domiciliare: è previsto il rilascio di un Pass con esonero del ticket per un limite di tempo di 1 ora esclusivamente per i medici di base (compreso pediatri) convenzionati ASL nell’espletamento del servizio di assistenza domiciliare. I Pass verranno rilasciati sulla base di formale comunicazione della competente ASL con l’elenco dei medici di base, le targhe dei mezzi (una per ogni medico) e le giornate di servizio con gli orari di visita previsti. I Pass non potranno essere usati esclusivamente per le finalità previste. In caso di uso scorretto lo stesso sarò revocato e data comunicazione alla ASL.
LE MAPPE