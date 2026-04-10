Manfredonia
Manfredonia, nuova apertura straordinaria per rilascio carte d’identità
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Manfredonia, nuova apertura straordinaria per rilascio carte d’identità
L’ufficio preposto al rilascio delle carte d’identità sarà aperto al pubblico dal Lunedì al Venedì, come di seguito indicato:
|Lunedi’
|Pomeriggio
|16:30 – 19:15
|Mercoledì
|Mattina
|09:15 – 12:30
|Giovedì
|Pomeriggio
|16:30 – 19:15
|Venerdì
|Mattina
|09:15 – 12:30
|Venerdì
|Pomeriggio
|16:30 – 19:15
E’ attiva la modalità di prenotazione all’indirizzo : Comune di Manfredonia – Servizi di prenotazione disponibili
Servizi attivi: “Demografici”