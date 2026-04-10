Manfredonia

Manfredonia, nuova apertura straordinaria per rilascio carte d’identità

Redazione10 Aprile 2026
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Manfredonia, nuova apertura straordinaria per rilascio carte d’identità

L’ufficio preposto al rilascio delle carte d’identità sarà aperto al pubblico dal Lunedì al Venedì, come di seguito indicato:

Lunedi’Pomeriggio16:30 – 19:15
MercoledìMattina09:15 – 12:30
GiovedìPomeriggio16:30 – 19:15
VenerdìMattina09:15 – 12:30
VenerdìPomeriggio16:30 – 19:15

E’ attiva la modalità di prenotazione all’indirizzo : Comune di Manfredonia – Servizi di prenotazione disponibili

Servizi attivi: “Demografici”

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Redazione10 Aprile 2026