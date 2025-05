[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, non voltare le spalle al futsal

Con la vittoria sullo Sporting Sala Consilina, la terza consecutiva in casa al PalaScaloria per il Vitulano Drugstore Manfredonia nella Serie A di futsal (a questo link il report della gara e la classifica), la lotta per non retrocedere è più accesa che mai. I biancocelesti stanno combattendo con le unghie ed i denti e, nonostante le mille difficoltà, sono ancora in grado di sovvertire la situazione e provare a regalare al territorio un traguardo storico.

A tre giornate dal termine della regular season, i sipontini sono pronti ad affrontare delle gare delicatissime. Si ripartirà già martedì 6 maggio, alle ore 20:00, al PalaJacazzi di Aversa (in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a Cinque). La trasferta è una delle più insidiose e prestigiose dell’annata, ovvero quella in casa del Napoli Futsal.

L’ultima partita casalinga è già un appuntamento imperdibile. Domenica 11 alle 20:45, al PalaScaloria di Manfredonia, appuntamento con la storia: arriva un’altra big, ossia l’Ecocity Genzano. Ci si aspetta, per l’occasione, un autentico bagno di folla (presto sarà possibile acquistare i biglietti), tale da rilasciare entusiasmo anche in vista dell’ultima giornata, quando (domenica 18 sempre alle 20:45) si andrà al PalaSport di Orte per la sfida con l’Active Network (Viterbo).

Sostenere un campionato di Serie A è, però, un’autentica impresa. Per permettere alla città di Manfredonia di ricevere un tale onore e privilegio, i problemi da superare sono di tale difficoltà e quantità che l’elencazione diventa complessa.

I benefici che la comunità ed il suo patrimonio culturale, sociale ed economico traggono dalle avventure del club garganico, rivestito del delicato ruolo di rappresentante, sono svariati e sono solamente incrementabili da una presenza costante sul lungo periodo. Inevitabilmente, progetti di questa caratura necessitano un impiego di risorse non indifferente.

Il direttivo, però, non può che constatare delle evidenti carenze. In questo periodo fondamentale e storico per l’intero mondo sportivo non solo garganico ma della Puglia, è deludente constatare l’assenza di svariati tra istituzioni, partner commerciali, enti della stampa e della comunicazione, nonché tifosi e cittadini.

Gli encomiabili e, talvolta, massacranti sforzi di alcuni protagonisti non sono sufficienti: è opportuno che l’intero popolo sipontino prenda coscienza dell’importanza dell’attività del club di futsal, che si sgretoli la timidezza che ha caratterizzato fin troppe volte questa stagione (ed altre) e che si sostenga in maniera più attiva e concreta la squadra in questi ultimi e cruciali passi dell’annata, supportando il progetto anche in ottica futura.

L’amarezza espressa dal sodalizio nasce dalla consapevolezza del calore, della bellezza della piazza di Manfredonia e della sua disponibilità di risorse che, se impiegate correttamente, possono tramutarsi in opportunità e sviluppo per l’intera città.

In chiusura di comunicato, un buon auspicio per le prossime partite; un incoraggiamento rivolto alla squadra, allo staff e ai dirigenti; un ringraziamento a chi, ognuno nel suo ruolo e settore, ha svolto delle attività che hanno accresciuto il valore del progetto; un nuovo e più forte invito al sostegno.

Direttivo & Area comunicazione Vitulano Drugstore Manfredonia C5

Foto: Saverio De Nittis