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Manfredonia-Nola, parla il capitano dei campani Berardocco

“Il messaggio che mandiamo ai tifosi è che ci dispiace per queste sconfitte, fino a poco tempo fa non era pronosticabile. In questa situazione ci siamo finiti noi, ci dispiace anche per i tifosi che sono venuti oggi a Manfredonia” dice Berardocco ai microfoni del club campano “Chiediamo ai tifosi di esserci vicini, domenica prossima con il Ferrandina in casa è decisiva”.