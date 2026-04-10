Sport Manfredonia

Manfredonia-Nola: la designazione arbitrale

Redazione10 Aprile 2026
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Manfredonia-Nola: la designazione arbitrale

Sarà il Sig. Alessandro Copelli della sezione di Mantova a dirigere la 31^ giornata di Serie D in programma domenica 12/04/2026 alle ore 16:00 contro il Nola allo stadio Miramare.

Il direttore di gara sarà affiancato dagli assistenti:

Sig. Michele Larosa della sezione di Vibo Valentia e dal Sig. Stefano Scarangella della sezione di Cassino.

Area Comunicazione Manfredonia Calcio 1932 2025/2026

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Redazione10 Aprile 2026