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Manfredonia-Nola, D’Errico: “Tanta gioia per la vittoria”

“La gioia per la vittoria di oggi è tanta, godiamoci queste ore, ma da domani si pensa al Nardò” così il dg D’Errico al termine di Manfredonia-Nola.

“Ci abbiamo messo forza, valori tecnici importanti. Ci sono tanti tasselli che ci hanno portati alla vittoria. Il mio messaggio per la piazza? Continuare a sostenerci come hanno fatto finora. La tifoseria non ci è mai stata lontana, anche nei momenti peggiori. Oggi la tifoseria merita davvero un plauso, è stato emozionante”.