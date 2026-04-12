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Manfredonia-Nola, Cicerelli: “Questo gruppo merita la salvezza”

“Una vittoria fondamentale per noi” così parla Benny Cicerelli ai microfoni de IlSipontino al termine della gara. “L’abbiamo preparata bene, l’abbiamo sbloccata nel primo tempo ed è stato importante per noi dopo un avvio un po’ contratto. Siamo stati spinti da questo tifo e da questo entusiasmo”.

Ma il campionato non è finito: “Da martedì si ritorna in campo, manca ancora qualcosa per raggiungere la salvezza. Ma la salvezza ce la meritiamo tanto”.

“Nel finale di stagione ci serve la serenità e la forza del gruppo che abbiamo da otto mesi. Il pubblico lo ha capito, ecco perché lo stadio è sempre pieno”.