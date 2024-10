Manfredonia-Nocerina, divieto di vendita di tagliandi per i residenti della provincia di Salerno

Manfredonia-Nocerina, divieto di vendita di tagliandi per i residenti della provincia di Salerno

Per la gara tra Manfredonia e Nocerina, in programma domenica 13 ottobre allo stadio Miramare di Manfredonia, è stato disposto il divieto di vendita di tagliandi per i residenti nella provincia di Salerno.