[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, Nicola D’Angelo nuovo allenatore in seconda

Il Manfredonia Calcio 1932 è lieto di annunciare l’ingresso di Nicola D’Angelo nello staff tecnico biancoceleste nel ruolo di allenatore in seconda.

Tecnico preparato e di grande esperienza, D’Angelo è conosciuto come un vero e proprio specialista delle palle inattive, qualità che gli è valsa il soprannome di “mago”.

Vanta un percorso di quattro stagioni in Lega Pro con il Calcio Foggia, dove ha contribuito al raggiungimento della salvezza nei play-out della scorsa stagione, e tre anni precedenti con l’Audace Cerignola, con cui ha condiviso un ciclo vincente e formativo.

Ex tecnico F.I.G.C. e con esperienze anche a livello Primavera, D’Angelo porta con sé competenza, dedizione e una profonda conoscenza del calcio professionistico.

Benvenuto al “Miramare”, mister D’Angelo!