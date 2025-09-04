[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, nella notte auto date alle fiamme: colpita la vettura dell’ex sindaco Riccardi

Va a fuoco tutto, anche la speranza.

Alle 3.30 di notte una telefonata squarcia il silenzio: “ti hanno acceso la macchina, sta un macello”. Scendi, e davanti agli occhi hai tre carcasse incandescenti, divorate dalle fiamme, l’odore acre della plastica bruciata che si mescola alla rabbia e alla paura. Non è solo un’auto che brucia: è un segnale, un avvertimento, un colpo inferto alla tua libertà e alla tua serenità.

In quel rogo si consuma anche la fiducia, si piega la voglia di credere in una comunità capace di proteggere e difendere. Resta l’amarezza, il senso di ingiustizia, e la consapevolezza che non si tratta di un semplice gesto vandalico: è un attentato alla dignità, al vivere civile, al futuro stesso.

Eppure, dalle ceneri, bisogna ripartire. Perché non possono vincere loro, quelli che pensano di spegnere con il fuoco la voce, la speranza, il coraggio. Bisogna denunciare, pretendere giustizia, chiamare tutti a reagire.

Perché il silenzio è complicità, e la rassegnazione è la loro vittoria.

Angelo Riccardi