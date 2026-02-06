Manfredonia, mortaretti e fuochi per San Lorenzo: “Avviso alla cittadinanza”
Manfredonia, mortaretti e fuochi per San Lorenzo: “Avviso alla cittadinanza”
AVVISO ALLA CITTADINANZA
Avvisiamo alla Cittadinanza che Sabato 7 Febbraio in occasione dei Festeggiamenti del Santo Patrono San Lorenzo Maiorano la Nuova Pirotecnica eseguirà:
•Ore 12:00 circa Sparo di Mortaretto presso Spiaggia Castello,uscita del Santo.
•Ore 13:00 circa Sparo di Mortaretto presso Spiaggia Castello, rientro del Santo
•Tra le ore 22:30 e le ore 23:00 eseguirà lo spettacolo pirotecnico presso Spiaggia Castello.
Avvisiamo tutti i padroni di Cani di voler preferire percorso alternativo durante gli orari indicati evitando il transito vicino la zona di sparo.
Inoltre avvisiamo come da ordinanza dagli organi competenti che la spiaggia castello sarà interdetta un’ora prima ed un’ora dopo gli orari stabiliti così come in descrizione.
Vi ringraziamo per la Collaborazione.
Staff Nuova Pirotecnica