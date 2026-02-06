Attualità Manfredonia

Manfredonia, mortaretti e fuochi per San Lorenzo: “Avviso alla cittadinanza”

Redazione6 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, mortaretti e fuochi per San Lorenzo: “Avviso alla cittadinanza”

⚠️ AVVISO ALLA CITTADINANZA ⚠️

Avvisiamo alla Cittadinanza che Sabato 7 Febbraio in occasione dei Festeggiamenti del Santo Patrono San Lorenzo Maiorano la Nuova Pirotecnica eseguirà:

•Ore 12:00 circa Sparo di Mortaretto presso Spiaggia Castello,uscita del Santo.

•Ore 13:00 circa Sparo di Mortaretto presso Spiaggia Castello, rientro del Santo

•Tra le ore 22:30 e le ore 23:00 eseguirà lo spettacolo pirotecnico presso Spiaggia Castello.

Avvisiamo tutti i padroni di Cani 🐕 di voler preferire percorso alternativo durante gli orari indicati evitando il transito vicino la zona di sparo.

Inoltre avvisiamo come da ordinanza dagli organi competenti che la spiaggia castello sarà interdetta un’ora prima ed un’ora dopo gli orari stabiliti così come in descrizione.

Vi ringraziamo per la Collaborazione.

Staff Nuova Pirotecnica

Redazione6 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©